Marquinhos déclare sa flamme au PSG !

A deux jours de la réception du Real Madrid en 8ème de finale aller de Ligue des champions, mardi à 21 heures, le défenseur parisien Marquinhos (27 ans) était présent, ce dimanche, dans l'émission Telefoot. L'occasion pour le capitaine des Rouge et Bleu de déclarer tout l'amour qu'il porte au club de la capitale.

Déclarant tout d'abord que le PSG était «le club de sa vie», le Brésilien a dans un second temps tenu à souligner sa détermination à poursuivre l'aventure dans la capitale française : «je suis bien ici, j’ai encore de l’envie et de l’énergie pour amener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire ici n’est pas finie. J’espère qu’aura un accord pour la prolongation». Le message est passé, et ce pour le plus grand bonheur des supporters parisiens...