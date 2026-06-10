EdF : Théo Hernandez rend hommage à Deschamps… et à Zidane

À l’approche de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Théo Hernandez a également été interrogé par AS sur l’avenir du banc de l’équipe de France. Alors que Didier Deschamps disputera son dernier tournoi à la tête des Bleus, le défenseur d’Al Hilal a évoqué son sélectionneur actuel ainsi que Zinedine Zidane, régulièrement annoncé comme son possible successeur.

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«Deschamps part après la Coupe du monde. Je suis avec lui depuis 2021, je crois. C’est un excellent entraîneur et une personne formidable. On s’entend très bien. Quant à Zidane, je l’ai entraîné au Real Madrid. Je pense que c’est un excellent entraîneur et une personne formidable. On verra ce qu’il adviendra de lui après la Coupe du monde».