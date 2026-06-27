OL : Michèle Kang répond aux accusations de John Textor
Face aux attaques de John Textor, Michele Kang a tenu à remettre les choses au clair ce vendredi en conférence de presse. La nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais a assuré que les décisions prises depuis son arrivée ne relevaient d’aucun règlement de comptes personnel, mais répondaient uniquement à ses responsabilités à la tête du club et du Groupe OL. « Je gère cette équipe et j’en suis la propriétaire. Cela n’a rien à voir avec un individu ou un autre. J’ai fait mon boulot en tant que PDG d’une société cotée en bourse », a-t-elle déclaré.
La dirigeante américaine a également défendu la procédure engagée après l’audit interne, expliquant que toutes les démarches avaient été réalisées dans le respect des règles et avec l’appui d’experts. « Cette entreprise a tout respecté, c’est quelque chose qu’on fait toujours. On a demandé aux meilleurs experts ce qu’il fallait faire. Ce ne serait pas approprié d’en parler en détail dans les médias, il faut que le système puisse fonctionner, il n’y a rien de personnel. J’ai fait ce que tout PDG doit et aurait fait », a conclu Michele Kang, balayant ainsi les accusations formulées par son prédécesseur, qui avait accusé Michele Kang d’avoir organisé une prise de pouvoir et se disait victime d’une campagne de diffamation.
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