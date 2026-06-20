Coupe du Monde 2026 : le Brésil s’impose sans impressionner et élimine Haïti !

Après la courte victoire 1-0 du Maroc contre l’Écosse, le groupe C nous offrait l’autre rencontre opposant le Brésil à Haïti. Accroché 1-1 par les Marocains lors de la première journée, les Brésiliens effectuaient quelques retouches. Carlo Ancelotti lançait Danilo sur le flanc droit de la défense et Matheus Cunha était préféré à Igor Thiago en pointe. Du côté d’Haïti, on renforçait la défense avec Jean-Kevin Duverne tandis que Josué Casimir était préféré à Wilson Isidor en attaque pour offrir un profil de contre-attaquant.

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Et le Brésil avait du mal à élaborer son jeu contre une équipe haïtienne organisée. S’en remettant plus à des exploits individuels, c’est comme ça que Raphinha allait ouvrir le score sur un très bon ballon de Bruno Guimarães dans le dos de la défense, mais le but était refusé pour hors-jeu (12e). Pas très inspiré, le joueur du FC Barcelone avait une autre occasion franche où il partait dans le dos de la défense, mais son piqué passait à gauche du but de Johny Placide (22e). Finalement la troisième grosse possibilité était la bonne et sur une frappe de Vinicius Junior repoussée par le portier des Grenadiers, Hannes Delcroix dégageait sur Matheus Cunha qui déviait au fond des filets (1-0, 23e).

Le Brésil peut remercier Matheus Cunha

Pourtant en tête, le Brésil allait toutefois reculer. Pas efficace pour autant, Haïti ne profitait pas de son temps fort. Pire, Matheus Cunha ajustait une nouvelle fois Johny Placide suite à un joli ballon distillé par Vinicius Junior (2-0, 36e). Le Brésil allait mieux et se mettait même à l’abri avant la pause. Utilisation à son tour correctement la profondeur suite à une belle ouverture de Lucas Paqueta, Vinicius Junior allait déposer la sphère au fond des filets d’un tir croisé (3-0, 45e +3). Fort de son avantage de trois buts à la pause, le Brésil était plus attentiste en seconde période et cela se ressentait.

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Haïti parvenait à jouer plus haut et les actions dangereuses étaient moins nombreuses. Mieux, les Grenadiers passaient proches de réduire l’écart sur un corner repris au premier poteau par Ricardo Adé. Vigilant sur sa ligne, Alisson Becker était présent pour repousser (63e). Quelques secondes plus tard, Jean-Kevin Duverne frappait à gauche du cadre (65e). Le Brésil se mettait en danger et allait donc réagir avec une lourde frappe de Gabriel Martinelli qui allait fracasser la barre transversale (68e). Endrick se voyait aussi refuser un but pour hors-jeu (78e). Le Brésil s’impose 3-0 et prend la tête du groupe C. Haïti est officiellement le premier pays éliminé de la Coupe du Monde 2026.