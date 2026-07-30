Le Real Madrid boucle une vente à 70 M€

Le Real Madrid est d’attaque. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont déjà mis la main sur plusieurs renforts de taille. Ils attendent à présent de boucler les arrivées de Rodri et de Yan Diomandé. Dans le même temps, les Merengues avancent sur leur dégraissage. Ce n’est pas un secret, José Mourinho et son staff souhaitent se séparer de plusieurs éléments.

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Eduardo Camavinga, Fran Garcia, Franco Mastantuono (prêt sec), Dani Ceballos, Ferland Mendy ou encore Raul Asensio sont sur la liste noire du Special One. En attaque, Gonzalo Garcia (22 ans) devait être sacrifié pour faire de la place à Endrick, de retour de prêt. Mais sa préparation estivale et son profil ont beaucoup plu à Mourinho, qui n’était pas contre le garder et sacrifier Endrick.

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Gonzalo Garcia va signer à Fulham

Finalement, l’ancien coach de Chelsea a dû se résoudre à laisser filer l’Espagnol de 22 ans, propulsé dans le groupe professionnel l’été dernier après avoir séduit Xabi Alonso. Hier, The Athletic a révélé que Fulham a accéléré les négociations pour boucler son transfert, ainsi que celui du jeune Cesar Palacios. Le média britannique parlait d’un montant de 30 M€ pour "Golzalo", pour lequel le Real Madrid comptait inclure des droits et des clauses en cas de future revente.

Finalement, il va partir pour beaucoup plus d’argent. La COPE révèle que les Merengues et les Cottagers ont trouvé un accord pour un transfert de 70 M€. Le Real Madrid conservera une option de rachat préférentielle pour son attaquant. Un joueur qui est attendu très rapidement à Londres où il va retrouver Alvaro Arbeloa avec lequel il a déjà collaboré à deux reprises au sein de la Casa Blanca. Pour le Real Madrid, il s’agira de la troisième plus grosse vente de l’histoire du club si deal va au bout.