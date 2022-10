BL : Francfort prend le meilleur sur le Borussia M'gladbach et reprend la 4ème place à Dortmund

Dans la foulée du traditionnel multiplex de 16h, le Borussia M'gladbach recevait l'Eintracht Francfort au Borussia-Park. Une rencontre qui comptait pour la 11ème journée de Bundesliga. Alors que la partie semblait être équilibrée entre deux équipes du milieu/haut de tableau (respectivement 8ème et 7ème du championnat allemand avant le coup d'envoi), les visiteurs prenaient les devants en première période et de quelle manière. Jesper Lindström se mettait en évidence peu après le début de la rencontre et ouvrait le score pour Francfort (6e, 1-0). Les locaux cherchaient alors à égaliser mais sans réussite. A la suite d'un superbe mouvement collectif, dans la continuité d'une récupération haute, les joueurs du Borussia M'gladbach butait sur le gardien adverse (22e).

Les coéquipiers de Mario Götze en profitaient pour doubler la mise grâce à Eric Junior Dina Ebimbe (29e, 2-0). Juste avant la mi-temps, Lindstrom inscrivait un deuxième but, synonyme de doublé pour lui, grâce à une offrande de Randal Kolo Muani (45e, 3-0). Une véritable correction. Après la pause, les joueurs de Daniel Farke n'arrivaient pas à inverser la tendance malgré de nombreuses occasions. Seul motif de satisfaction pour les locaux, la réduction du score de Marcus Thuram sur une passe décisive d'Alassane Pléa, à l'aube du dernier quart d'heure de la rencontre (73e, 3-1). Avec cette victoire, Francfort passe devant Dortmund et retrouve la 4ème place tandis que Gladbach perd une place et est donc 9ème.