L’OM réagit à l’agression sexuelle dont a été victime une supportrice au Vélodrome
Dimanche pendant que l’OM perdait à domicile contre le Paris FC (3-2), une supportrice a été victime d’une agression sexuelle, alors qu’elle se trouvait en virage Nord, non loin de la bâche des Dodgers. Elle a raconté son calvaire dans une vidéo sur Tiktok. Les faits se seraient déroulés durant la première période du match lorsqu’« un homme s’est assis au niveau de ses [mes] fesses ». Après plusieurs soupçons sur le comportement de ce dernier, notamment des « sensations d’effleurement », cette fan abonnée depuis 20 ans, et présente avec son père, constate l’abominable. « Au moment de m’asseoir, je tire mon t-shirt vers l’arrière. J’ai les doigts mouillés. Je regarde mon papa et je remarque que j’ai une trace de semence d’homme sur tout mon t-shirt et le haut de mes fesses, sur mon pantalon. Sur le moment, on a pensé à un crachat. C’était extrêmement visqueux et la semence d’homme à une odeur particulière. Il n’y avait pas de doute. » L’agresseur est reparti en direction du groupe des Dodgers sans avoir pu être identifié.
La sécurité sur place dit n’avoir rien pu faire. Pas de quoi décourager la victime, qui a prévenu la police et contacté les Dodgers après la rencontre, en étant de choc pour rentrer chez elle. L’OM a également été informé de cette affaire et apporte tout son soutien à sa supportrice. « Des faits particulièrement graves rapportés et tient à apporter tout son soutien à la supportrice concernée », indique un communiqué du club, qui poursuit. «Dès qu’il en a eu connaissance, le club a pris contact avec elle et lui a proposé de l’accompagner pleinement dans ses démarches afin de contribuer à faire toute la lumière sur cette situation. L’OM mettra à disposition tous les éléments en sa possession, collaborera pleinement avec les autorités compétentes et prendra toutes les mesures qui s’imposeront au regard des faits qui pourront être établis. »
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