OM : Gennaro Gattuso juge les dernières recrues du mercato hivernal

«Je vais être honnête avec vous: aujourd’hui, nous avons numériquement besoin d’un milieu de terrain. Défenseur, attaquant… On peut gérer et changer les postes, mais si on a un problème, on sera en difficulté numériquement.» Tels étaient les propos de Gennaro Gattuso au début du mercato hivernal. Entre les absences sur blessures et les départs des internationaux africains à la CAN 2023, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait besoin de renforts pour son effectif, que sa direction n’a pas tardé à lui offrir. Au contraire, le board phocéen a déjà bouclé deux arrivées : le milieu camerounais Jean Onana (24 ans, prêt) et le latéral suisse Ulisses Garcia (28 ans, 4 M€), qui vient pallier le départ de son homologue brésilien Renan Lodi (25 ans, 25 M€ bonus compris), parti à Al-Hilal en Arabie saoudite.

Et à moins de deux semaines de la fin de la fenêtre des transferts, le technicien transalpin de 46 ans ne veut pas se retrouver avec un effectif trop étoffé, notamment dans son entrejeu. «Je ne change pas d’avis, car il y a des règles à respecter sur le mercato. Il ne faut pas oublier qu’il y aura 7 milieux de terrain après la CAN. Même si je voulais prendre quelqu’un, on ne me laisserait pas faire. Je n’ai pas pleuré parce qu’il me manque plusieurs joueurs de qualité. Il faut que chacun fasse un peu plus pour l’équipe», a-t-il déclaré en conférence de presse avant le déplacement au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France (dimanche 21 janvier, 21h05), avant de faire un premier bilan sur ses nouvelles recrues hivernales.

Gattuso juge ses recrues hivernales

Toujours face aux journalistes, le champion du monde 2006 a d’abord décrit les qualités de son nouvel arrière gauche Ulisses Garcia, arrivé au départ pour être une doublure avec un profil plus travailleur que Renan Lodi. «C’est un joueur différent de Lodi, il peut jouer à 4 ou à 5. Il joue piston. Il parle français, il jouait aux Young Boys. Il a une bonne expérience en Europe. Il est habitué à gagner, le championnat suisse n’est pas facile, je peux l’assurer. Il a peut-être plus de jambes que Lodi, mais moins de dribbles.» Le latéral titulaire à gauche de l’arrière-garde est toujours attendu par le club phocéen, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, avec le Nantais Quentin Merlin comme nouvelle piste pour succéder à l’ex-Colchonero.

Quant à l’arrivée plus qu’attendue de Faris Moumbagna, qui n’a pas encore été officialisée par les pensionnaires du Vélodrome, Gattuso affirme que son arrivée pour renforcer le secteur offensif ne devrait pas pousser Vitinha, en manque de réussite depuis le début de saison contrairement à Pierre-Emerick Aubameyang, vers la sortie. «Quand Faris Moumbagna va arriver, je pourrais dire ce que j’en pense. Il n’a pas encore été présenté. Pour Vitinha, il joue et aura sûrement l’opportunité de le faire dimanche. Il doit être prêt et montrer le maximum. Personne n’a dit qu’il était vers la sortie. Beaucoup de clubs jouent avec trois attaquants. Cela ne veut rien dire qu’il y ait un renfort dans ce secteur.» Le Portugais peut donc être rassuré.