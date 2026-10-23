Lens annonce une opération pour Ismaëlo Ganiou

Devenu le véritable patron de l’arrière-garde du RC Lens depuis le début de la saison, Ismaëlo Ganiou va devoir laisser ses coéquipiers orphelins durant une longue période. Alors qu’il espérait retrouver la compétition très rapidement, le défenseur de 21 ans a subi un terrible coup d’arrêt. Dans un communiqué officiel publié ces dernières heures, le club artésien a entériné la mauvaise nouvelle : « De retour à l’entraînement collectif ce jeudi, Ismaëlo Ganiou a ressenti une nouvelle gêne au genou gauche, nécessitant une intervention chirurgicale mineure. Opéré avec succès ce matin, le défenseur artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. » Une absence de taille pour les Sang et Or, brutalement privés d’un maillon essentiel de leur charnière centrale.

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Auteur de huit apparitions très remarquées depuis l’entame de cet exercice, le jeune central, qui avait prolongé durant l’été jusqu’en juin 2031, s’était imposé comme le stabilisateur incontestable de la défense lensoise et un atout de poids pour le nouvel entraîneur Yannick Cahuzac. Sans son patron, la formation nordiste va devoir impérativement se réinventer dans ce secteur de jeu sous peine de revivre de graves désillusions. Les récents événements ont d’ailleurs cruellement prouvé la dépendance du Racing à son prodige, puisque la déroute catastrophique subie récemment face au Club Bruges (3-0) s’était déroulée précisément en l’absence de l’imposant défenseur. Le staff technique va devoir trouver la bonne formule pour colmater les brèches en attendant le retour de sa pépite.