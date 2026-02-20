PSG : la réponse de Luis Enrique sur l’affaire Prestianni-Vinicius Jr

C’est un sujet qui a fait couler encore beaucoup d’encre ce mardi en Ligue des champions. Lors de la rencontre entre le Real Madrid et Benfica, Vinicius Jr aurait été victime d’une injure raciste de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. Après le but du Brésilien, au moment de l’engagement, le jeune Argentin de 20 ans est venu s’adresser à Vinicius Jr en cachant sa bouche. Et dans les secondes qui ont suivi, Vinicius a explosé de colère en allant directement voir l’arbitre de la rencontre. Depuis, plusieurs joueurs madrilènes, dont Kylian Mbappé, ont dénoncé le comportement de Prestianni.

Avec cette nouvelle affaire de racisme, les acteurs du foot ont également réagi avec notamment Vincent Kompany ce vendredi en conférence de presse. Le coach du Bayern Munich n’a pas été le seul interrogé là-dessus. Luis Enrique avant la rencontre entre le PSG et le FC Metz a été amené à revenir sur ce sujet. Et l’entraîneur espagnol a été très bref. « L’affaire Vinicius ? (Long silence) Ce que je peux dire sur ce sujet n’a rien d’important ». Une courte réponse qui devrait faire réagir.