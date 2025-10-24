Un joueur né en 2009 s’entraîne avec le PSG

Le départ à la CAN d’Achraf Hakimi pourrait faire des heureux cet hiver. Désireux de s’appuyer sur le centre de formation, comme il le fait depuis son arrivée (Senny Mayulu, Noham Kamara, Ibrahum Mbaye, Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal…), Luis Enrique a fait grimper un nouveau titi ce vendredi avec les champions d’Europe : David Boly.

Comme le rapporte le journal L’Equipe, le tout jeune latéral droit, né en 2009 et donc âgé de 16 ans, a participé à une séance avec le groupe professionnel. Identifié comme l’un des plus gros potentiels de sa génération, il avait été freiné ces derniers mois par une blessure à l’épaule. Le sélectionneur de l’équipe de France U17, Lionel Rouxel, avait voulu le sélectionner pour la Coupe du Monde U17 qui aura lieu en novembre au Qatar, mais le club parisien s’y était opposé.