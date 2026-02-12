Angleterre : Thomas Tuchel prolonge jusqu’en 2028

Thomas Tuchel n’a toujours pas disputé sa première grande compétition avec l’équipe d’Angleterre, mais l’Allemand de 52 ans est déjà prolongé. Comme c’était annoncé plus tôt ce matin par la presse britannique, la fédération anglaise a fait le choix de blinder son sélectionneur national avant la Coupe du monde 2026, histoire qu’il ne lui glisse pas entre les doigts en cas de belle offre, notamment de la part de Manchester United.

«Thomas Tuchel a signé un nouveau contrat pour diriger l’équipe masculine senior d’Angleterre jusqu’à l’UEFA EURO 2028 au Royaume-Uni et en Irlande. Après avoir mené les Three Lions, invaincus, à une qualification record pour la prochaine Coupe du monde de la FIFA au Canada, au Mexique et aux États-Unis, Tuchel a accepté de rester entraîneur principal pour deux années supplémentaires. L’Angleterre n’a concédé aucun but lors de cette campagne couronnée de succès, marquant 20 buts, et figure désormais parmi les cinq meilleures équipes mondiales depuis sept ans et demi. Les principaux collaborateurs de Tuchel, Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer et James Melbourne, ont également signé de nouveaux contrats jusqu’à l’été 2028», peut-on lire sur le site officiel des Three Lions.