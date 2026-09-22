Lakhdar Belloumi veut voir son fils Mohamed à l’OM ou au PSG

2 buts et 2 passes décisives en 5 matches de Premier League. Voilà le rendement assez spectaculaire de Mohamed Belloumi avec Hull City depuis le début de saison dans l’élite anglaise. Titulaire indiscutable du promu, l’Algérien de 24 ans est tout simplement l’un des meilleurs attaquants du championnat en ce moment. Un statut qui lui a notamment permis de retrouver la sélection, près de trois ans après sa dernière convocation.

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Des performances qui font forcément parler. Dans une interview accordée à WinWin, son père, la légende des Fennecs Lakhdar Belloumi, a déclaré que son fils avait le niveau pour évoluer dans les meilleurs clubs du monde dont le PSG et l’OM : «avec le niveau que Bachir affiche actuellement, il mérite de jouer dans une équipe plus importante. Des équipes qui se battent pour les titres nationaux et continentaux, comme le Barça, le Real, le PSG, l’OM ou City.» Pour rappel, son fils était dans le viseur du club phocéen il y a quelques saisons avant une blessure grave au genou.