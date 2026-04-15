L’Espagne face à un nouveau cas Nico Paz ou Alejandro Garnacho
Ces dernières années, l’Espagne a été confrontée à la problématique des joueurs binationaux. La Roja a réussi à attirer certains d’entre eux, comme Nico Williams ou Lamine Yamal, mais en a aussi "perdu" d’autres, comme Nico Paz ou Alejandro Garnacho, qui ont tous deux choisi de défendre le maillot de l’Argentine. Le cas Thiago Pitarch fait aussi parler en ce moment outre Pyrénées.
Et comme l’indique AS, la Fédération Espagnole commence à craindre le Brésil pour Bryan Bugarín (Real Madrid). Il s’agit d’un milieu offensif de 17 ans, né en Espagne d’un père espagnol et d’une mère brésilienne. Il possède la double nationalité, et comme l’explique le journal, la Fédération Brésilienne l’a déjà supervisé et va rapidement entrer en contact avec lui. Son absence dans les dernières listes des U17 de la Roja pourrait peser dans la balance.
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