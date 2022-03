Angers : Saïd Chabane confirme que le club est en vente

En plus d'être en difficulté sur le terrain (6 défaites de suite en L1), le SCO d'Angers connaît également des problèmes financiers. En effet, la crise sanitaire est passée par là et malgré la vente de Billal Brahimi à Nice en janvier (7M€), les comptes sont au plus mal selon le président du club, Saïd Chabane :« il nous manque toujours les 37 M€ de recettes qu'on n'a pas touchés sur douze mois. Il nous faut un peu de temps pour nous remettre à flot et être plus sereins sur le plan financier.»

Présent au club depuis 2011, l'homme d'affaire franco-algérien a assumé dans les colonnes de [l'Equipe](https://www.lequipe.fr/Football/Article/Said-chabane-sur-l-avenir-de-gerald-baticle-a-angers-je-n-ai-jamais-lache-un-coach/1321148) être à la recherche de nouveaux investisseurs. Il a également précisé qu'il pouvait devenir actionnaire minoritaire ou même se retirer : «le club est toujours en ouverture de capital. Il y a eu des discussions, il y en aura d'autres. Je ne souhaite pas forcément être majoritaire. Rester, ce n'est pas une obligation. Cela dépend du partenaire. Je le redis : je ne suis pas attaché au siège. »