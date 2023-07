Odion Ighalo détruit Cristiano Ronaldo !

Odion Ighalo et Cristiano Ronaldo ont un point commun : ils ont joué pour Manchester United et ont rejoint l’Arabie saoudite pour l’argent. C’est du moins ce que pense l’international nigérian. Passé par Al-Shabab et Al-Hilal, l’ancien buteur de Watford a connu bien des expériences à l’étranger durant sa carrière, avant de mettre la passion du ballon rond de côté.

Dans une interview pour OmaSports, Ighalo a taclé Cristiano Ronaldo : «Je ne suis pas un de ces joueurs qui viennent et disent : 'Je joue par passion.' Mon frère, c’est pour l’argent. En fin de compte, c’est de l’argent. Regardez les gens qui vont en Arabie saoudite. De grands footballeurs. Ronaldo joue-t-il encore par passion ? Ronaldo a gagné 100 fois plus que moi dans toute ma vie et pourtant il est allé en Arabie Saoudite. Il a fait ça par passion? C’est pour l’argent». Sans filtre, le Nigérian estime que les joueurs qui débarquent en Saudi Pro League ne font ça que pour se mettre définitivement à l’abris, même lorsqu’on s’appelle Cristiano Ronaldo. Un avis qui a le mérite d’être clair pour celui qui est libre de tout contrat.

