Real Madrid : Carlo Ancelotti confirme des approches du Brésil !

Avant d’affronter le Real Valladolid, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. Cependant, la discussion n’a pas vraiment porté sur la rencontre de Liga, étant donné que le Real Madrid est mal embarqué en Championnat, depuis sa défaite lors du Clasico (1-2). Les journalistes ont surtout questionné l’Italien sur son avenir et, pour la première fois, Carlo Ancelotti a confirmé des approches de la sélection brésilienne, désireuse d’en faire son nouveau sélectionneur.

«L’intérêt du Brésil ? J’aime cela, bien sûr, cela génère de l’excitation. Mais les contrats doivent être respectés et je veux les honorer. Si le président veut me parler, qu’il le fasse. J’en serais ravi. En réalité, j’aime être aimé, mais je dois respecter un contrat que je veux honorer. J’aime ce club. On verra ce qui se passera ensuite», a-t-il assuré, en précisant que, pour l’heure, il ne comptait pas terminer sa carrière d’entraîneur au Real Madrid, ce qu’il avait pourtant assuré au cours de la saison.

