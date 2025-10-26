Rennes : tensions au Roazhon Park après la défaite contre Nice

La goutte de trop. Après quatre matches nuls de rang, le Stade rennais s’est incliné ce dimanche à domicile face à Nice. Un revers qui pourrait coûter cher à Habib Beye, plus que jamais dans l’œil du cyclone. Après la rencontre, les esprits se sont échauffés au Roazhon Park. Après une bronca à la pause, les supporters ont fait part de leur mécontentement après le match.

Souhaitant s’expliquer avec leurs joueurs, les fans bretons n’ont pas eu réellement l’occasion de parler avec ces derniers qui n’ont pas vraiment montré leur envie de se rapprocher des tribunes. Une hésitation qui a provoqué des jets de projectifs et des chants hostiles contre leurs protégés « Même si vous ne méritez pas nous on est là ». Habib Beye n’a jamais été nommé de manière explicite dans ces chants.