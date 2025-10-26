Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue 1

Rennes : tensions au Roazhon Park après la défaite contre Nice

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roazhon Park @Maxppp
Rennes 1-2 Nice

La goutte de trop. Après quatre matches nuls de rang, le Stade rennais s’est incliné ce dimanche à domicile face à Nice. Un revers qui pourrait coûter cher à Habib Beye, plus que jamais dans l’œil du cyclone. Après la rencontre, les esprits se sont échauffés au Roazhon Park. Après une bronca à la pause, les supporters ont fait part de leur mécontentement après le match.

La suite après cette publicité
ici Armorique
Image forte : 30mn après le coup de sifflet final, Habib Beye interrogé par Ligue 1+, et le @RCK1991 toujours là et qui chante en fond : « Même si vous ne méritez pas nous on est là » #SRFC
Voir sur X

Souhaitant s’expliquer avec leurs joueurs, les fans bretons n’ont pas eu réellement l’occasion de parler avec ces derniers qui n’ont pas vraiment montré leur envie de se rapprocher des tribunes. Une hésitation qui a provoqué des jets de projectifs et des chants hostiles contre leurs protégés « Même si vous ne méritez pas nous on est là ». Habib Beye n’a jamais été nommé de manière explicite dans ces chants.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier