Real Madrid : une star pourrait être sacrifiée

Florentino Pérez a promis de faire une offre de 150 M€ pour une star dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. Cela pourrait avoir des conséquences sur l’effectif merengue, tout comme les arrivées d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries voire celle de Nico Paz. El Desmarque explique qu’il faudra procéder à quelques ventes durant cette intersaison.

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Gonzalo Garcia, Raul Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ou encore Fran García ont été cités parmi les candidats au départ. Certains resteront, d’autres s’en iront, à l’image de Ceballos désigné comme étant la taupe et qui plaît à l’Ajax. Mais ce n’est pas tout, El Desmarque précise que Pérez pourrait faire un gros sacrifice avec un élément coté. Fede Valverde, Brahim Díaz et Tchouameni sont cités. Pour le Français, José Mourinho a déjà mis son veto.