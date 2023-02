L’énorme coup de gueule de Christophe Galtier sur le style de jeu du PSG

La suite après cette publicité

Christophe Galtier sort de ses gonds. Mardi soir, le PSG a livré une prestation bien pauvre dans son Parc des Princes, contre le Bayern Munich (0-1), en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Longtemps incapables de produire du jeu, ou même ne serait-ce que de conserver le ballon et d’enchaîner quelques passes, les joueurs de Christophe Galtier ont subi de nombreuses critiques sur la pauvreté du jeu proposé sur la scène européenne. D’autant plus qu’il a fallu attendre l’entrée d’un Kylian Mbappé diminué pour voir un brin de révolte sur la pelouse.

Galtier défend ses joueurs

Les critiques s’abattent depuis sur le club de la capitale et son entraîneur de 56 ans, qui a peiné à répondre au Rekordmeister et aux choix de Julian Nagelsmann pour cette affiche européenne. D’autant plus que cette nouvelle défaite porte à 3 le nombre de revers d’affilée du Paris SG, ce qui n’était plus arrivé depuis 2011. Alors qu’il s’est présenté face aux journalistes, ce vendredi, avant la réception du LOSC en Ligue 1 dimanche (13h), Christophe Galtier, remis en question par son vestiaire, n’avait pas vraiment le sourire, au contraire. « Pour faire des choix, il faut avoir le choix », a d’abord lancé Galtier, de manière très ferme en réponse à ses décisions récentes.

« Sans répondre à la méchanceté de certains, j’accepte toutes sortes de critiques, mais il faut avoir le choix. Quand 48h avant le match de Munich, Fabian Ruiz ressent une grosse gêne musculaire, ça me réduit le choix. Quand je démarre le match avec Hakimi très incertain, ça limite encore plus le choix. Les choix, je les fais sur la performance et l’investissement. Suis-je content des performances de certains ? Non. Mais en ce moment, il y a très peu de concurrence. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas content de leur investissement. Je vais les défendre jusqu’au bout. Je ne suis pas content des performances », a ensuite poursuivi le coach parisien.

« Vous me manquez de respect », lance Galtier à un journaliste

Très tendu, Christophe Galtier a fini par exploser en conférence de presse en réponse au bloc bac très timide observé contre le Bayern cette semaine. « Vous êtes en train de vous moquer de moi en me posant cette question ? Je n’ai pas été satisfait, mes joueurs n’y sont pas pour grand-chose. J’ai aligné mon équipe face au Bayern par rapport à l’effectif disponible. Vous croyez que de faire démarrer Warren (Zaïre-Emery) dans un match aussi important de Champions League, c’est quelque chose sur lequel j’avais travaillé ? Les circonstances faisaient que. Je ne voyais pas d’autre moyen que de contenir le Bayern, avant d’entrer dans une deuxième phase avec l’entrée de Kylian. Si vous pensez que j’ai aimé voir mon équipe jouer comme ça contre le Bayern, c’est que vous me manquez de respect. »

Pour conclure et mettre fin aux reproches pleuvant sur lui, Christophe Galtier a tenu à rappeler ce que les joueurs du Paris Saint-Germain devaient produire en défendant les couleurs du maillot rouge et bleu. « Le PSG doit jouer un foot offensif, attrayant, pas spectaculaire, mais efficace pour gagner. » Cela a le mérite d’être clair, reste maintenant à savoir si l’ancien entraîneur de Saint-Étienne, de Lille et de Nice réussira, enfin, à mettre en place un tel football entre Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr & co.

