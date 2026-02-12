beIN Sports : Daniel Bravo va faire son retour

Suspendu avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée, Daniel Bravo va faire son retour sur les antennes de beIN Sports à la fin du mois de février, annonce Le Parisien. Il devrait ainsi être aux commentaires pour le match Rennes-Toulouse, le samedi 28 février.

Il avait été sanctionné par son employeur suite à ses propos sexistes à l’encontre de Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du Paris FC, lors du match entre le Paris FC et l’OM. Il avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, et s’était excusé auprès de Thiney, puis publiquement, de son intervention.