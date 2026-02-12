Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

beIN Sports : Daniel Bravo va faire son retour

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Le consultant Daniel Bravo @Maxppp

Suspendu avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée, Daniel Bravo va faire son retour sur les antennes de beIN Sports à la fin du mois de février, annonce Le Parisien. Il devrait ainsi être aux commentaires pour le match Rennes-Toulouse, le samedi 28 février.

La suite après cette publicité

Il avait été sanctionné par son employeur suite à ses propos sexistes à l’encontre de Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du Paris FC, lors du match entre le Paris FC et l’OM. Il avait provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, et s’était excusé auprès de Thiney, puis publiquement, de son intervention.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier