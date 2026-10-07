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Ballon d’Or

Le classement du Ballon d’Or… selon Cyril Hanouna

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Le débat autour du Ballon d’Or, qui sera révélé le 26 octobre prochain, bat son plein, et s’invite même dans les émissions de divertissement, comme celle présentée par Cyril Hanouna sur W9. Ainsi, le présentateur vedette de la chaîne a livré ce qu’il a présenté comme "son" classement du Ballon d’Or, tout en laissant entendre à plusieurs reprises qu’il serait similaire au classement officiel.

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Et donc, selon ce classement, c’est Lamine Yamal qui remportera le prestigieux trophée, suivi par Harry Kane et Rodri. Kvaratskhelia serait 4e, devant Kylian Mbappé, seulement 5e. Ousmane Dembélé hériterait de la 6e place, Michael Olise de la 9e. Alors, est-ce une pure prophétie ou un véritable leak du classement final ? Il faut encore patienter quelques jours pour le découvrir.

Pub. le - MAJ le
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