La réponse cash de Grégory Lorenzi sur les jeunes de l’OM
Confronté à de grosses difficultés financières, l’Olympique de Marseille va devoir dégraisser durant ce mercato estival. Et pour s’en sortir, le club phocéen va sans doute devoir miser un peu plus sur les jeunes. Cependant, le nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, a été clair à ce sujet.
« Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’OM a décidé d’accentuer son travail sur la formation. On voit qu’il y a des jeunes qui intègrent les équipes de France, le groupe pro. Aujourd’hui, avec les contraintes qu’on a, on doit avoir un oeil dessus. Mais faire jouer les jeunes, ce n’est pas tout. Il faut les mettre dans de bonnes dispositions. S’ils sont trop justes, on ne les fera pas jouer », a-t-il confié en conférence de presse.
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