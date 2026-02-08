Menu Rechercher
Luis Campos : "au PSG on a des jeunes joueurs qui vont écrire l’histoire"

Luis Campos sur la pelouse

Luis Campos continue d’avancer dans l’ombre, mais son empreinte sur le PSG est désormais indéniable. Recruté pour redéfinir la stratégie sportive du club, le conseiller portugais a instauré une logique claire : la performance avant le statut. « Plus il joue, plus il gagne. C’est simple », résume-t-il dans un entretien accordé à TF1 Info, insistant sur la méritocratie et la compétitivité interne imposées depuis son arrivée. En étroite collaboration avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, il a remodelé l’effectif pour bâtir une équipe plus disciplinée, tournée vers le collectif et ouvert aux jeunes talents. « Avec Luis Enrique, les joueurs doivent se battre tous les jours pour gagner leur place », assure-t-il, convaincu que le PSG doit devenir un passage obligé pour les meilleurs espoirs franciliens.

Après la Ligue des Champions remportée en mai dernier, Campos regarde déjà plus loin, fidèle à son obsession du travail et de la transmission. L’homme de l’ombre savoure le chemin parcouru, lui qui a côtoyé plusieurs générations de stars mondiales : « quand j’en aurai fini, je pourrai dire à mon petit-fils que j’étais le seul au monde à avoir travaillé avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les futurs grands qui vont se révéler. Au PSG, on a des jeunes joueurs qui vont écrire l’histoire. » Une manière d’inscrire son projet dans la durée, avec l’ambition assumée de continuer à gagner… et de préparer déjà la prochaine génération.

Pub. le - MAJ le
