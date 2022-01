CdF : le PFC va faire appel après les incidents face à l'OL

La commission de discipline de la FFF a tapé fort. Après les incidents qui ont forcé la rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL à se stopper nette, elle a carrément sorti les deux clubs de la compétition. Cette décision a été motivée après que l'enquête ait révélé que des supporters des deux camps ont été impliqués dans les violences. Des ultras du PSG ont également été interdits de stade. Outre l'élimination, le stade Charléty a été suspendu pour 5 rencontres et le PFC a reçu une amende de 10 000 euros. Une condamnation que n'accepte pas le club de Ligue 2. Lors d'un point presse organisé ce mercredi, le président Pierre Ferracci a expliqué vouloir faire appel de cette décision. «Le Paris FC ne revient pas sur les critiques formulées par la Commission de Discipline à l’égard du club organisateur ; il en tirera tous les enseignements utiles pour améliorer la sécurité des supporters et des spectateurs de ses matchs. Le Paris FC va porter à la connaissance de la Commission Supérieure d’Appel des éléments susceptibles de montrer le caractère disproportionné de la sanction, tant au regard des moyens engagés par le Paris FC à l’occasion de ce match, que des sanctions adoptées lors d’actes violents commis dans d’autres stades.»

Dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux, le PFC confirme que cette rencontre n'était qualifiée «à risque» par le ministère de l'intérieur. «Le Paris FC regrette la position prise par les différents services du Ministère de l’Intérieur et de la Préfecture de Police de Paris, dans le cadre de l’instruction de ce dossier. Il confirme qu’en aucune manière et à aucun moment la qualification de match à risque n’a été utilisée à son endroit ; cette qualification fait d’ailleurs l’objet d’un barème évoqué par des médias, qui n’a pas plus fait l’objet d’une communication auprès du Club. Evoquer « une rencontre sensible » comme cela a été fait ne peut être assimilé à « une rencontre à risque » (...) Au demeurant, dans le contexte actuel de violence, une qualification de ce type, surtout si elle caractérisait un risque élevé, aurait pu avoir pour conséquence l’interdiction de déplacement des supporters Ultras du club visiteur.» Enfin, il est aussi dénoncé l'ampleur des sanctions. «Le Paris FC regrette enfin que là où son adversaire en Coupe de France se voit menacer de sanction lors de la même compétition en 2022-2023, les sanctions le concernant s’appliquent au championnat de Ligue 2 actuellement en cours, géré par la LFP. Il espère que son appel et les arguments qu’il développe sur le caractère disproportionné des sanctions qui le touchent seront entendus par la Commission Supérieure d’Appel et que ses joueurs pourront retrouver au plus tôt leurs supporters pacifiques, comme ceux des équipes adverses, dans le stade de Charléty.»