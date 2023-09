Malo Gusto répond aux critiques sur son départ de l’OL

La suite après cette publicité

Si Chelsea ne parvient pas vraiment à relever la pente après le marasme de la saison dernière, la faute notamment à une infirmerie remplie, les blessures ont profité à Malo Gusto. À son poste, Reece James, sans doute le meilleur élément de l’équipe et surtout le nouveau capitaine des Blues, est malheureusement éloigné des pelouses, blessé. Alors, le Lyonnais a eu sa chance, s’est imposé et réalise des copies abouties. Mais le latéral droit sait d’où il vient et s’est exprimé sur les critiques et autres chants hostiles à son encontre, prononcés par les supporters des Gones récemment, qui n’acceptent pas de voir plusieurs de leurs pépites quitter le bateau à la vue du contexte actuel.

«Injustes, je ne sais pas. Tout ce que je veux dire, c’est que ça fait de la peine. On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n’est pas du tout contre l’OL», raconte Malo Gusto à L’Équipe en faisant référence à ses anciens coéquipiers à l’OL qui comme lui, ont changé d’horizon cet été. Dernier de Ligue 1 avec un seul point en 4 journées, l’Olympique Lyonnais peine à lancer sa saison. Pas de quoi faire regretter les anciennes étoiles montantes…