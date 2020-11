PSG : Alain Perrin encense Marco Verratti

Longtemps absent à cause d'une blessure, Marco Verratti a fait son retour contre Leipzig mardi en Ligue des Champions. En phase de reprise, il n'a joué que quelques minutes mais c'est une bonne nouvelle pour le PSG que de voir le petit Italien revenir à la compétition. Car il joue un rôle important : celui de touche technique du milieu de terrain.

Et selon Alain Perrin, interrogé par Le Parisien, le petit hibou est essentiel dans le dispositif parisien : « sa présence apporte énormément. Il est au cœur du jeu, joue entre toutes les lignes, entre les deux couloirs et entre l'attaque et la défense. Son rôle est fondamental, car il est en permanence sollicité. Il se trouve à la récupération et mène le jeu également. Grâce à son volume, il apporte des solutions, aussi grâce à sa touche technique. Il est capable d'alimenter des flèches comme Mbappé. Il est une réelle valeur ajoutée ».