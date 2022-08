Tanguy Kouassi se relance au Séville FC

La suite après cette publicité

Tanguy Kouassi au Bayern Munich, c'est déjà fini. Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur polyvalent était pourtant l'un des plus grands espoirs du club parisien et la direction du club souhaitait même rapidement boucler la signature de son premier contrat professionnel. Pourtant, il avait finalement décidé de prendre la direction du Bayern Munich à l'été 2020. Un choix de carrière qui ne s'est pas passé comme prévu en raison de diverses blessures et d'une grosse concurrence.

Mais après un mercato XXL réalisé cet été par le Bayern Munich, Tanguy Kouassi est redescendu encore plus bas dans la hiérarchie suite aux arrivées de Noussaïr Mazraoui et Matthijs De Ligt, dans un secteur défensif où évoluent déjà Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard. En ce sens, le défenseur de 20 ans a désiré quitter le club bavarois, alors qu'il entrait pourtant dans les plans de Julian Nagelsmann pour la saison à venir.

Un temps de jeu très réduit au Bayern Munich

Et après des rumeurs évoquant un départ sous la forme d'un prêt, c'est finalement sous la forme d'un transfert définitif que l'ex-Parisien s'est engagé au Séville FC jusqu'en 2027, comme l'explique le communiqué du club andalou. «Le Séville FC et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le transfert de Tanguy Nianzou . Le défenseur central français, d'origine ivoirienne, rejoint le club pour un contrat de cinq ans après avoir fait 22 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière pour les champions d'Allemagne» peut-on lire.

Un nouveau départ pour le natif du 14e arrondissement de Paris, désireux de s'imposer dans son nouveau club pour obtenir du temps de jeu. Au Bayern Munich, il n'avait pu prendre part qu'à 28 rencontres seulement - toutes compétitions confondues - en deux saisons. Si les pépins physiques l'épargnent, le joueur, qui n'a que 20 ans, pourrait enfin se relancer et confirmer avec le club andalou ses débuts prometteurs sous les couleurs du Paris Saint-Germain.