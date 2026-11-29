L’OL a manqué une belle occasion de grimper sur le podium. Battus à domicile par l’AS Monaco (1-3), ce dimanche soir, les hommes de Carlos Vicens ont pourtant ouvert le score grâce à Keito Nakamura, auteur de sa première réalisation en Ligue 1 avec les Gones. Mais Mathis Abline a rapidement égalisé avant que Takumi Minamino, Vanderson et Folarin Balogun ne permettent à l’ASM de repartir avec les trois points.

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Au coup de sifflet final, Keito Nakamura a livré son analyse au micro de Ligue 1+, avec une certaine frustration. « Je pense que nous avions eu des occasions. Il nous a manqué de la qualité pour finir les actions. On a perdu le contrôle. On a concédé ce but qui nous a fait mal », a regretté l’attaquant japonais. Sixième au classement, l’OL laisse filer une belle opportunité de retrouver le podium.