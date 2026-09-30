Bordeaux officiellement vendu pour 1€

C’est officiel, les Girondins de Bordeaux changent de propriétaire. Selon les informations d’ICI Gironde, confirmé depuis par le club, un accord a été signé dans la nuit de mardi à mercredi entre Gérard Lopez et le fonds d’investissement anglais Park Bench. Le club bordelais est cédé pour un euro symbolique, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de négociations entre les deux parties. Les nouveaux propriétaires se sont également engagés à apporter près de 18 millions d’euros afin d’assainir la situation financière du club.

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Cette vente marque surtout la fin de l’ère Gérard Lopez à Bordeaux. L’homme d’affaires ne sera désormais plus lié aux Girondins, tandis que Park Bench va pouvoir lancer son projet de reconstruction. Quelques étapes administratives doivent encore être validées, notamment par le tribunal de commerce et les instances régionales, avant que le changement de propriétaire soit définitivement entériné. Sportivement, Bordeaux évoluera cette saison en Régional 1 (6e division française) avec l’ambition d’entamer rapidement sa remontée dans le football français.