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Espagne, Arsenal : Arteta donne des nouvelles de Mikel Merino

Par Allan Brevi
1 min.
Mikel Merino, après son but victorieux lors d'Espagne-Allemagne (Euro 2024) @Maxppp

Mikel Merino pourrait finalement revenir plus tôt que prévu dans les plans de l’Arsenal. Victime d’une fracture au pied droit en janvier face à Manchester United, le milieu de terrain avait initialement été annoncé forfait pour une longue période. Mais à l’approche de la fin de saison et surtout de la liste de l’Espagne pour la Coupe du Monde 2026, son entraîneur Mikel Arteta s’est montré beaucoup plus optimiste sur son état de santé et sur la possibilité d’un retour accéléré.

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Le technicien espagnol a détaillé une évolution encourageante de son joueur : « Mikel est un exemple de dépassement. Il fait beaucoup d’exercices. Il a très bien réagi à l’opération et n’a plus de douleur. Je suis sûr qu’il peut réduire les délais. S’il y a quelqu’un capable de le faire, c’est lui. » Un signal fort alors que Luis de la Fuente finalise progressivement sa réflexion pour la liste du Mondial, Merino restant un profil suivi de près en raison de son rôle hybride et de son efficacité offensive, aussi bien avec Arsenal qu’avec la Roja.

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