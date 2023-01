Montpellier s’offre Boubakar Kouyaté

Le Montpellier HSC a officialisé la signature du défenseur central malien Boubakar "Kiki" Kouyaté en provenance du FC Metz. Le club héraultais a dû débourser un chèque entre 5 et 6 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international aux 21 sélections, qui a déjà disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues entre la Ligue 2 et la Coupe de France. Il portera le numéro 4 avec l’actuel 15e de Ligue 1.

« Désireux de se renforcer, le Montpellier Hérault Sport Club est heureux d’annoncer ce jour l’arrivée de Boubakar "Kiki" Kouyaté, en provenance du FC Metz. Né à Bamako, passé par le championnat marocain et la réserve du Sporting Lisbonne au Portugal, c’est à Troyes (alors en Ligue 2) que ce défenseur central de grand gabarit (1m92) s’est fait remarquer du grand public. Intraitable dans les duels et doté d’un bon jeu de tête, l’international malien (25 ans) a ensuite rejoint le FC Metz durant l’été 2020. Rapidement devenu incontournable en Lorraine, on se souvient notamment qu’il avait été un des défenseurs centraux les plus coriaces face à l’incontournable duo d’attaquants pailladins de l’époque, constitué de Gaëtan Laborde et d’Andy Delort », peut-on lire dans le communiqué du MHSC.

