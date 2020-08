OL : Jean-Michel Aulas laisse le mercato de côté

L'épopée lyonnaise en Ligue des Champions se poursuit ce mercredi en demi-finale contre le Bayern Munich. Seulement 7e de Ligue 1, il faut la remporter pour se qualifier pour une Coupe d'Europe l'an prochain. Un moyen d'attirer de nouveaux joueurs et surtout de garder les cadres de l'effectif actuel.

Questionné par Le Progrès sur cette échéance du mercato qui pourrait modeler la prochaine saison de l'OL, Jean-Michel Aulas préfère garder la tête au dernier carré : « il faut vivre l'instant présent. Je ne me vois pas aller discuter avec Memphis ou d'autres actuellement. Si l'on gagne deux matchs, on sera dans une trajectoire folle. Sinon ce sera plus difficile d'autant que nos joueurs auront brillé ».