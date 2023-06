PSG : ça sent déjà mauvais pour Ilkay Gündogan !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est difficile à suivre. L’an dernier, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que les stars et les paillettes, c’était terminé au PSG. Un an plus tard, Luis Campos a pour objectif de franciser le vestiaire tout en le rajeunissant. Il est donc étonnant de voir les Parisiens se lancer sur la piste menant à Ilkay Gündogan, un footballeur allemand âgé de 32 ans. Mais il représente une belle opportunité sur le marché.

Si Paris veut enfin remporter la Ligue des Champions, il ne pourra pas uniquement compter sur des jeunes joueurs made in France. Il faudra de l’expérience. Ce que le milieu de terrain a, lui qui a fait le bonheur du Borussia Dortmund avant de mettre tout le monde d’accord à Manchester City. Hier, le quotidien L’Equipe a révélé que son nom était à présent sur les tablettes du PSG. Outre son expérience du très haut niveau, ses qualités techniques, son jeu et son talent sont appréciés.

Gündogan s’éloigne de Paris

Autre point important, il sera libre le 30 juin prochain. Ce qui intéresse le club français, qui ne peut pas faire de folies cet été après avoir déjà dépensé 60 millions d’euros sur Manuel Ugarte. Mais la mission ne sera pas simple pour Paris. Déjà, parce que Manchester City souhaite prolonger son contrat. Une option qu’il étudie sérieusement, tout comme celle de rejoindre le FC Barcelone. Un rêve pour l’Allemand.

Mundo Deportivo explique qu’après le fiasco Messi, le Barça veut boucler au plus vite son arrivée. Un contrat de trois ans l’attend en Catalogne. Tout a été validé par les Blaugranas, qui souhaitent le faire signer dans les prochains jours voire les prochaines heures pour contrer Man City, qui recrutera Mateo Kovacic si "Gundo" part; et éviter la concurrence d’Arsenal, de l’Arabie saoudite et du PSG. Concernant Paris justement, Sport de son côté explique que c’est pas une option pour le joueur, mais aussi pour le PSG, qui a d’autres noms en tête.