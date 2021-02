Le PSG se méfie d'un OM blessé

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences, avec une série de six matches sans victoire toutes compétitions confondues, un président Jacques-Henri Eyraud contesté par une partie des supporters et un André Villas-Boas parti avant le terme de la saison et de son contrat. Pour autant, le Paris SG, prochain adversaire des Ciel-et-Blanc, reste sur ses gardes. À l'image de Mauricio Pochettino.

«Les Classiques sont toujours des matches différents, il n'y a pas que trois points en jeu, on sait ce que cela signifie pour les joueurs, mais surtout nos supporters», a confié le coach argentin, solidaire d'un AVB qu'il connaît très bien, au sortir du succès contre Nîmes (3-0, 23e journée de Ligue 1), évoquant à nouveau le sujet quelques instants plus tard. «Il est clair que nous devrons jouer 90 minutes à fond, comme lors du Trophée des Champions. Un Classique, c'est un Classique. Les joueurs de l'OM donneront leur maximum. Nous aussi. Il est difficile de prévoir ce qui peut se passer dans ce genre de matches».

Pas de relâchement

Ses joueurs, qui pour lui avaient en partie déjà la tête à ce choc lors de la seconde période face aux Crocos, sont sur la même longueur d'ondes. «On va quand même s'attendre à un Clasico difficile. Ils ne sont jamais faciles», a ainsi lancé Presnel Kimpembe au micro de Canal +. Capitaine en l'absence de Marquinhos ce mercredi soir, le défenseur central a rappelé la teneur particulière de ce rendez-vous. «Ça me tient à cœur, c'est que chose de très important, c'est le rêve de tout parisien de jouer des matches comme ça», a lancé le champion du monde 2018.

Un message reçu cinq sur cinq par ses partenaires, Angel Di Maria en tête, déjà concentré et sur ses gardes. «Ce sera pareil, comme toujours. C’est toujours difficile contre l’OM. J’espère qu’on va faire un grand match pour nos supporters. Il y aura de la pression», a conclu el Fideo, interrogé lui aussi par la chaîne cryptée, qui co-diffusera la rencontre. Le spectacle promet.