Montpellier prolonge Enzo Tchato

Fils de l’ancien attaquant camerounais Bill, le latéral droit Enzo Tchato (20 ans) a découvert le monde professionnel sous les couleurs du Montpellier HSC cette saison, qui s’est avérée compliquée sportivement pour le club lors de la première partie, avant de rebondir depuis le retour de Michel Der Zakarian : 20 matches joués en L1 (dont 11 titularisations) pour 1 but inscrit au Parc des Princes face au PSG (défaite 5-2) et une passe décisive pour Elye Wahi contre Ajaccio (victoire 2-0). Un espoir sur lequel compte le club présidé par Laurent Nicollin, qui a officialisé la prolongation de son contrat, sans préciser la date de fin du nouveau bail.

«Je suis très heureux et très fier de poursuivre mon aventure avec le MHSC. J’ai hâte de retrouver le public contre Nice, samedi à La Mosson déjà et, ensuite, de reprendre à fond la saison prochaine. Avec le recul, j’ai vécu une première saison pro en forme de découverte : au début, j’ai pas mal joué, il y a eu des hauts et des bas collectivement, j’ai aussi vécu des moments plus difficiles individuellement, mais j’ai tout de même vécu une belle saison. Désormais, je veux apporter un maximum à l’équipe et ça passe par le travail», a déclaré l’international camerounais (1 sélection) au média officiel du MHSC, actuel 12e de Ligue 1.

