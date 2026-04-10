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Le golazo de Thomas Lemar face au Real Madrid

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Thomas Lemar avec Gérone @Maxppp
Real Madrid 1-1 Girona

Ce vendredi soir, Thomas Lemar a montré pourquoi il aurait pu viser bien plus haut dans sa carrière sans les blessures. L’international français (27 sélections, 4 buts) était titulaire avec Girona au Bernabeu face au Real Madrid. Et après son but il y a quelques semaines face au FC Barcelone, il a récidivé face au rival.

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🤩💥 Le Bombazo de Thomas Lemar qui égalise contre le Real Madrid !
🥶 Le Français glace le Bernabeu et remet les compteurs à zéro !
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Le milieu de 30 ans a offert le point du match nul à Girona d’une frappe sublime depuis l’extérieur de la surface. Son tir est passé entre les jambes de Camavinga et n’a laissé aucune chance à Lunin. Un joli but qui a offert le match nul (1-1) et qui devrait lui redonner encore un peu plus de confiance, lui qui enchaîne les matches avec Girona depuis décembre.

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