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Le golazo de Thomas Lemar face au Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Ce vendredi soir, Thomas Lemar a montré pourquoi il aurait pu viser bien plus haut dans sa carrière sans les blessures. L’international français (27 sélections, 4 buts) était titulaire avec Girona au Bernabeu face au Real Madrid. Et après son but il y a quelques semaines face au FC Barcelone, il a récidivé face au rival.
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beIN SPORTS @beinsports_FR – 22:27
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGAVoir sur X
🤩💥 Le Bombazo de Thomas Lemar qui égalise contre le Real Madrid !
🥶 Le Français glace le Bernabeu et remet les compteurs à zéro !
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🥶 Le Français glace le Bernabeu et remet les compteurs à zéro !
Le milieu de 30 ans a offert le point du match nul à Girona d’une frappe sublime depuis l’extérieur de la surface. Son tir est passé entre les jambes de Camavinga et n’a laissé aucune chance à Lunin. Un joli but qui a offert le match nul (1-1) et qui devrait lui redonner encore un peu plus de confiance, lui qui enchaîne les matches avec Girona depuis décembre.
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