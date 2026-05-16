Le dénouement de la Kings League France s’annonce bouillant !

La Kings League France entre dans sa phase cruciale après des quarts de finale particulièrement intenses disputés lundi dernier. Cette soirée riche en émotions a vu FC Silmi, présidé par Domingo, s’incliner de justesse (4-3) face à UNIT3D, co-présidé par Djilsi et Maxime Biaggi, transcendé par un grand Valère Germain. De son côté, 360 Nation, présidé notamment par Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan, Bryan Mbeumo et Manu Koné, a fait parler la poudre (6-3) contre Athletic Dragon Blanc, co-présidé par SDM et Guy2Bezbar, avec les buts d’un Yacine Boucharoud en feu. Enfin, Panam All Starz, dirigée par PFut, a validé son ticket grâce à un succès maîtrisé (4-2) contre les Wolfs d’Adil Rami et Naza, bien aidée par l’expérience et par l’ancien joueur de l’OM et international togolais Alaixys Romao, buteur précoce. Tous les regards se tournent désormais vers le grand rendez-vous de ce dimanche, qui accueillera le dénouement de la compétition.

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Le dernier carré s’annonce explosif avec deux affiches de haut vol pour les demi-finales : UNIT3D défiera Karasu, l’équipe de Kameto, sortie première de la saison régulière et directement qualifiée pour le dernier carré. Ce temps de repos sera-t-il un avantage ? Réponse demain à 16h. Dans l’autre demi-finale, 360 Nation se mesurera à Panam All Starz à 17h. Les vainqueurs de ces chocs s’affronteront ensuite lors de la grande finale à 19h, point d’orgue d’une première édition qui aura confirmé l’immense engouement populaire et le succès spectaculaire de ce format en France. Pour toujours plus de spectacle, la Kings League organise entre les demi-finales et la finale The Cage, un grand tournoi de personnalités en 2 contre 2, disputé pendant 60 secondes dans un système à élimination directe, à 18h. L’événement prend une dimension pop-culturelle majeure grâce à un casting XXL réunissant des créateurs de contenu, d’anciens pros comme Florent Sinama-Pongolle ou Ethan Hazard, ainsi que des figures du rap comme Favé et RnBoi. Ce show explosif fusionne ainsi football, divertissement et culture urbaine au cœur de la compétition.