Ligue Europa : 3000 supporters de West Ham attendus à Lyon

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais accueille West Ham dans le cadre du quart de finale retour de Ligue Europa. Au match aller les Rhodaniens avaient obtenu un match nul à Londres et l'espoir d'une qualification au tour suivant est évidemment bien présent. Pour cette rencontre historique dans l'histoire de leur club, les supporters anglais seront également bien présents, en nombre, selon L'Equipe.

En effet, en plus des 2800 supporters autorisés dans le parcage visiteur, de nombreux fans des Hammers ont tout simplement acheté des billets dans d'autres tribunes, donc au milieu de supporters lyonnais. Compte tenu des antécédents cette saison en Europe et de la réputation des supporters anglais, cela pose un problème de sécurité à la Préfecture du Rhône, qui a pris un arrêté mercredi dernier interdisant l'accès au stade et ses alentours aux supporters anglais ne faisant pas partie du déplacement officiel.