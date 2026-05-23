Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Galatasaray piste un international français

Par Jordan Pardon
1 min.
Khephren Thuram @Maxppp

Auteur d’une deuxième belle saison en Italie sous les couleurs de la Juventus Turin, Khephren Thuram suscite des intérêts. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Galatasaray aimerait recruter l’international tricolore (4 sélections) cet été. Une non-qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine pourrait contraindre la Juventus à se séparer de son joueur, sur qui le club pourrait réaliser une juteuse plus-value deux ans après l’avoir recruté pour environ 20 millions d’euros à Nice.

La suite après cette publicité

Le club stambouliote attendrait d’ailleurs la fin de saison en Italie pour passer à l’action concrètement. Des formations de Premier League suivraient aussi de près la situation du Français de 25 ans. Pour le journal italien, un départ de Thuram pourrait se conclure autour de 50/55 millions d’euros. Malgré sa belle saison, Thuram n’a pas été convoqué par Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Süper Lig
Galatasaray
Juventus
Khéphren Thuram

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Juventus Logo Juventus Turin
Khéphren Thuram Khéphren Thuram
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier