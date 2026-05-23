Galatasaray piste un international français

Auteur d’une deuxième belle saison en Italie sous les couleurs de la Juventus Turin, Khephren Thuram suscite des intérêts. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Galatasaray aimerait recruter l’international tricolore (4 sélections) cet été. Une non-qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine pourrait contraindre la Juventus à se séparer de son joueur, sur qui le club pourrait réaliser une juteuse plus-value deux ans après l’avoir recruté pour environ 20 millions d’euros à Nice.

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Le club stambouliote attendrait d’ailleurs la fin de saison en Italie pour passer à l’action concrètement. Des formations de Premier League suivraient aussi de près la situation du Français de 25 ans. Pour le journal italien, un départ de Thuram pourrait se conclure autour de 50/55 millions d’euros. Malgré sa belle saison, Thuram n’a pas été convoqué par Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde.