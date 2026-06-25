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Le Stade de Reims s’offre un nouveau renfort

Par Josué Cassé
1 min.
Youssef El Kachati à Reims @Stade de Reims

Le Stade de Reims a officialisé, ce jeudi, l’arrivée de Youssef El Kachati en provenance du NEC Nijmegen. L’attaquant de 26 ans s’est engagé avec les Rouge & Blanc jusqu’en 2028. «Le Stade de Reims est aujourd’hui heureux de pouvoir compter sur le profil de Youssef El Kachati, buteur instinctif, mobile et efficace dans la surface, pour renforcer le front de son attaque à l’orée de la saison 2026-27», précise le communiqué du club.

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«Rejoindre le Stade de Reims représente une belle étape dans ma carrière. C’est un club historique, doté d’une grande réputation dans le football français, et je suis reconnaissant de la confiance que le Club m’accorde. J’ai hâte d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs et de vivre des beaux moments avec nos supporters», a de son côté indiqué la nouvelle recrue rémoise.

Pub. le - MAJ le
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