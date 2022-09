MU : Bruno Fernandes avoue avoir songé à partir

Le 30 janvier 2020, Manchester United frappait un grand coup en déboursant pas moins de 50 millions d'euros, hors bonus, pour s'offrir Bruno Fernandes (28 ans), étincelant avec le Sporting Portugal. Mais après une mauvaise période l'an dernier et le départ de Ralf Rangnick au terme d'une saison très compliquée, l'international portugais a avoué qu'il s'est posé des questions sur la suite de sa carrière et en a discuté avec sa direction.

La suite après cette publicité

«Je leur ai dit : "Je me sens bien dans le club, c'est un rêve devenu réalité d'être ici". J'aimerais créer de la stabilité pour moi-même, pour ma famille, mais je veux être compétitif. Je veux gagner des trophées et jouer contre les meilleurs, a-t-il raconté à The Athletic, avant d'avoir été convaincu par le nouveau projet des Red Devils et l'arrivée de Ten Hag. J'ai dit : "Je comprends, mais je serai ici pendant cinq ans et si pendant quatre ou trois d'entre eux, nous nous battons pour des trophées et contre les meilleures équipes, dans une équipe qui veut être compétitive, et avec un manager qui vient mettre sa marque, alors je suis d'accord avec ça"».