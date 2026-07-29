FIFA : Gianni Infantino va envoyer une vidéo aux 211 fédérations

Le projet de création de FIFA Forward Enterprise continue de prendre forme alors que Gianni Infantino tente de convaincre les 211 associations membres de la FIFA du bien-fondé de cette nouvelle structure commerciale. Cette filiale, censée regrouper une partie des activités économiques de l’instance mondiale, doit permettre à la FIFA d’attirer des investisseurs privés tout en promettant de renforcer les financements destinés au développement du football. Un dossier qui reste particulièrement sensible après les critiques de l’UEFA et les accusations visant un possible démantèlement progressif des actifs commerciaux de la Coupe du Monde.

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Selon les dernières informations de Politico, Thrive Capital, le fonds dirigé par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, chercherait désormais à s’entourer de fonds souverains, d’institutions financières majeures et d’investisseurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine afin de construire une base d’investisseurs présentée comme mondiale et diversifiée. La FIFA prévoit également de nommer un dirigeant intérimaire à la tête de FIFA Forward Enterprise, qui sera supervisée par un conseil d’administration. De son côté, Gianni Infantino aurait enregistré un message vidéo destiné aux 211 fédérations membres pour leur présenter directement la proposition. Le processus devrait se dérouler en deux étapes avec un premier vote sur la poursuite du projet FFE, puis une décision individuelle de chaque association membre concernant son éventuelle adhésion à cette structure.