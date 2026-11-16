FFF : l’entourage de Diallo sous le choc de sa candidature à la FIFA

La décision de Philippe Diallo de se lancer dans la course à la présidence de la FIFA a pris de court une partie de son entourage à la Fédération française de football. Selon Le Figaro, le patron de la FFF a informé ses équipes ce week-end de son intention de briguer le poste de Gianni Infantino. Une annonce qui a provoqué la surprise, y compris chez plusieurs de ses plus proches collaborateurs, qui ne s’attendaient pas à ce changement de cap aussi rapide.

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Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Les principaux dirigeants de la FFF doivent désormais composer avec cette nouvelle donne et les conséquences potentielles d’une candidature qui pourrait conduire à un départ de Philippe Diallo en cas d’élection. Jean-Michel Aulas, vice-président délégué, Jean-François Vilotte, directeur général, ou encore Joëlle Monlouis, secrétaire générale, figurent parmi les personnalités centrales de son équipe. Reste à savoir comment cette nouvelle perspective va redistribuer les rôles au sein de l’instance et qui pourrait prendre les commandes si le président français venait à rejoindre la FIFA.