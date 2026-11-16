FFF : l’entourage de Diallo sous le choc de sa candidature à la FIFA
La décision de Philippe Diallo de se lancer dans la course à la présidence de la FIFA a pris de court une partie de son entourage à la Fédération française de football. Selon Le Figaro, le patron de la FFF a informé ses équipes ce week-end de son intention de briguer le poste de Gianni Infantino. Une annonce qui a provoqué la surprise, y compris chez plusieurs de ses plus proches collaborateurs, qui ne s’attendaient pas à ce changement de cap aussi rapide.
Les principaux dirigeants de la FFF doivent désormais composer avec cette nouvelle donne et les conséquences potentielles d’une candidature qui pourrait conduire à un départ de Philippe Diallo en cas d’élection. Jean-Michel Aulas, vice-président délégué, Jean-François Vilotte, directeur général, ou encore Joëlle Monlouis, secrétaire générale, figurent parmi les personnalités centrales de son équipe. Reste à savoir comment cette nouvelle perspective va redistribuer les rôles au sein de l’instance et qui pourrait prendre les commandes si le président français venait à rejoindre la FIFA.
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