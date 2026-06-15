Les réseaux dézinguent l’Espagne après le nul face au Cap-Vert

Peu de gens auraient pu prédire que le match entre l’Espagne et le Cap-Vert donnerait lieu au premier 0-0 de cette Coupe du Monde après 13 rencontres et pourtant les Cap-Verdiens ont fait déjouer les pronostics. Face à une valeureuse équipe du Cap-Vert, les Espagnols en manque d’inspiration, malgré l’entrée en jeu de Lamine Yamal à 25 minutes du terme n’ont pu faire mieux que concéder un match nul. Alors que la Roja fait figure de favori dans cette compétition, les réseaux s’en donnent à cœur joie pour critiquer la prestation des Champions d’Europe en titre.