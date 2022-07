Barça : Raphinha taquine déjà le Real Madrid

Buteur et double passeur décisif à l'occasion de la large victoire barcelonaise face à l'Inter Miami ce mercredi (6-0), Raphinha a déjà lancé le Clásico face au Real Madrid qui aura lieu samedi prochain.

À la question de AS quant au fait de marquer contre les Merengues pour son premier match face au rival des Catalans, l'ailier brésilien n'a pas hésité à leur lancer une petite pique : « bien sûr que je le ferai. Marquer donne toujours confiance et si vous le faites contre une équipe comme le Real Madrid encore plus. Pour moi, nous sommes meilleurs que Madrid. » Alors que les deux équipes se retrouveront à Las Vegas ce week-end, le duel est déjà bel et bien lancé.