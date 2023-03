Le PSG pourrait repartir au Japon cet été

À défaut d’avoir réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG va pouvoir se concentrer sur sa fin de saison, en Ligue 1, avec un 11e titre de champion de France à aller chercher, mais aussi sur son été, aussi bien sur le mercato que sa préparation estivale à la saison 2023-2024. D’après nos confrères de Goal, les champions de France en titre travaillent actuellement en ce sens.

La possibilité de repartir en tournée au Japon est actuellement étudiée dans les bureaux du club de la capitale. Le média ajoute qu’en cas d’échec de cette piste, le PSG pourrait se rendre dans un ou plusieurs pays d’Asie, où les Rouge et Bleu ont la cote, au mois de juillet prochain. L’été dernier, entre le 17 et le 28 juillet, les Parisiens avaient disputé 3 matchs amicaux au pays du soleil levant, très intéressant également d’un point de vue marketing et dans l’idée d’étoffer encore un peu plus l’aura de l’actuel leader de Ligue 1 à l’international.

