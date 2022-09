Eric Di Meco tacle l'UEFA... et les supporters de l'OM

Battu lors de ses deux premiers matchs de Ligue des Champions, sur la pelouse de Tottenham, puis lors de la réception de l'Eintracht Francfort, l'OM jouera son prochain match à domicile contre le Sporting à huis clos. Autant dire qu'après un mauvais départ en C1, le club olympien n'avait pas besoin de cela. L'UEFA a sanctionné les Phocéens pour les incidents qui ont lieu au Vélodrome lors de la réception de la formation allemande. L'occasion pour Eric Di Meco de s'en prendre à l'instance car il ne comprend toujours pas ce genre de sanction, mais également les supporters marseillais qui connaissent les règles de ce jeu dangereux.

«J’étais au stade contre Francfort. On voit partir le truc et on le dit à l’antenne. «Pourquoi vous faites ça? » L’UEFA ne rigole pas, même si selon moi, c’est contre-productif, car l’UEFA a intérêt d'avoir un beau spectacle. Ils pourraient d’ailleurs trouver d’autres sanctions comme interdire aux supporters de se déplacer à l'extérieur. Là, je trouve ça dur. Et puis ça va rendre le match pas beau car dans un stade vide, c’est toujours moyen. La dernière fois que l’OM a joué à huis clos, ça ne les a pas libéré en plus », regrette l'ancien latéral gauche de l'OM, désormais consultant sur les ondes de RMC.