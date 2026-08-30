AS Monaco : le voile est levé sur l’avenir de Lamine Camara et Folarin Balogun

L’AS Monaco a déjà posé plusieurs jalons importants de son projet pour cette nouvelle saison. Après un exercice qui devait permettre au club de retrouver une dynamique plus ambitieuse, la direction monégasque a largement fait évoluer son effectif durant l’été, avec la volonté de construire une équipe capable de répondre aux exigences du championnat tout en poursuivant son développement sur la scène européenne. La qualification pour la Ligue Europa Conférence constitue d’ailleurs un premier objectif validé, comme l’a rappelé Thiago Scuro après la victoire contre l’OM. Le recrutement et les mouvements opérés ces dernières semaines doivent désormais trouver leur cohérence sur le terrain, avec un groupe appelé à rapidement créer des automatismes sous les ordres de Filipe Luis.

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Dans cette construction, certains dossiers restent particulièrement importants à quelques jours de la fermeture du mercato. Lamine Camara fait partie des joueurs sur lesquels Monaco compte pour la suite, tandis que la situation de Folarin Balogun continue d’alimenter les discussions. L’attaquant américain fait l’objet de conversations alors que les dernières heures du marché pourraient encore modifier le visage de l’effectif. Monaco doit donc composer avec plusieurs paramètres, notamment la nécessité de conserver suffisamment de qualité offensive tout en restant attentif aux opportunités pouvant se présenter. La prestation réalisée contre Marseille, avec notamment le doublé de Paris Brunner, a aussi offert des réponses intéressantes à Filipe Luis, mais la direction ne veut pas pour autant considérer son mercato comme terminé.

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Scuro donne des indices

Thiago Scuro a justement confirmé que Monaco entrait dans une période décisive pour finaliser son effectif. « C’est important de bien commencer. On a eu beaucoup de changements. La qualification en C4 est importante. Lamine ? Je travaille pour les prochains jours. Folarin ? C’est vrai qu’il a des conversations» Une déclaration qui traduit la volonté de la direction monégasque de profiter des derniers jours du mercato pour ajuster encore son groupe, alors que plusieurs situations individuelles doivent être tranchées rapidement.

Le directeur général de l’AS Monaco assume donc une approche encore évolutive, malgré un début de saison encourageant. L’objectif n’est pas seulement d’empiler les recrues, mais de parvenir à construire un groupe cohérent autour de Filipe Luis et de lui offrir plusieurs solutions en fonction des profils déjà présents. Les prochains jours seront ainsi déterminants pour Monaco, aussi bien concernant les départs potentiels que les éventuels renforts. « On va savoir très tôt. Puis on va finir la construction dans l’effectif. Il faut connecter le groupe. Il faut essayer de voir si on peut prendre d’autres options pour Filipe selon les joueurs». Le mercato monégasque n’a donc pas encore livré son dernier chapitre. Si le succès contre l’OM vient valider les premières orientations prises par le club, Thiago Scuro sait que les derniers jours peuvent encore rebattre les cartes.