Jean II Makoun lance un appel aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2

Alors que Djibril Cissé rêve de revenir en Ligue 1 à 38 ans pour atteindre enfin la barre mythiques des 100 buts en championnat, un autre ancien habitué des pelouses françaises aimerait faire son retour en Hexagone. Il s’agit de Jean II Makoun. Âgé de 37 ans, l’international camerounais (67 sélections, 5 buts), passé par Lille, l’Olympique Lyonnais, Aston Villa, l’Olympiakos, le Stade Rennais et Antalyaspor, est retourné au pays des lions indomptables après une expérience à Chypre, du côté du Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü11.

Sans club depuis quelques temps, le milieu de terrain a la bougeotte. Et alors que plusieurs championnats vont reprendre leurs droits, Makoun a profité d’un entretien accordé à L’Equipe pour faire savoir qu’il aimerait rechausser les crampons. « Je veux continuer à jouer et apporter mon aide et mon expérience à un club et à ses jeunes joueurs », a-t-il déclaré.

Désireux de reprendre du service, l’homme aux 300 matches de L1 à son actif a tout d’abord tenu à rassurer ses éventuels courtisans sur son âge. « Je sais que mon âge peut interpeller mais je suis sérieux », avant de confier qu’il visait un retour parmi l’élite ou à l’échelon inférieur, en Ligue 2. « Les deux. La L2, c'est un très bon niveau. Je suis prêt à venir faire des essais pour que l'on me juge, comme un jeune qui débuterait. Mon objectif, c'est de rejouer. Je ne me dis pas qu'on doit me prendre tout de suite parce que j'ai évolué au plus haut niveau avant. » A bon entendeur…